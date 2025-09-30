В России создали словарь для этичного общения с людьми с инвалидностью

«Форум Доноров», НКО и Центр толерантности Еврейского музея в Москве составили словарь этичных слов, которые рекомендуется употреблять по отношению к людям с инвалидностью. Над словарем (его текст есть у «Известий») более трех месяцев работала команда лингвистов, социологов и представители более 40 НКО.

Словарь «Не просто слова: глоссарий этичной лексики в сфере разнообразия, равенства и инклюзии» — в первую очередь методическое пособие для корпоративных команд и руководителей, в коллективах которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, указывают авторы. По их мнению, пособие позволит создать в команде дружелюбную атмосферу и повысить продуктивность.

Среди положений в словаре — совет не использовать абстрактные формулировки, когда речь идет о людях с ОВЗ, лучше произносить конкретные наименования. Например, «человек на коляске», а не «человек, прикованный к инвалидной коляске», «ребенок с ДЦП», а не «ребенок, страдающий ДЦП». Также в словаре отмечается, что наличие инвалидности у человека не должно быть поводом для снисходительного отношения.

Полина Мотызлевская