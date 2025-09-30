Футболистам пересчитали нагрузку

Очередной отчет Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), оценивающий нагрузку, которая выпадает на игроков, выглядит неизбежным продолжением ее острого конфликта с головными футбольными структурами по поводу уже чрезмерной, на взгляд профсоюза, но все равно постоянно повышающейся плотности календаря. В предыдущем сезоне она еще увеличилась из-за реформы еврокубков и прежде всего проведения клубного чемпионата мира в расширенном формате. В результате, по подсчетам FIFPro, как минимум половина футболистов столкнулись с нагрузкой, повышающей риск потери формы и травм, а многие представители ведущих клубов оказались в короткое межсезонье лишены минимального времени на отпуск и тренировочные сборы.

Фото: Pankra Nieto / Reuters

Фото: Pankra Nieto / Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала очередной отчет, посвященный превратившейся в последнее время в едва ли не в основную для нее тему. Эта тема — загруженность игроков, а вернее, исходя хотя бы из названия документа, «перезагруженность». Он посвящен предыдущему сезону. В результате анализа данных, связанных с выступлениями в нем примерно полутора тысяч футболистов, отчет фиксирует развитие трендов, давно признанных профсоюзом не просто вредными, а угрожающими наиболее популярному виду спорта катастрофическими последствиями.

Основной из этих трендов — постоянное уплотнение международного календаря.

В сезоне, которому посвящено исследование, он был продолжен и развит благодаря как устроенным Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) реформам еврокубков, которые увеличили количество проводимых их участниками матчей, так и прежде всего дебюту, по сути, нового соревнования Международной федерации футбола (FIFA) — клубного чемпионата мира в расширенном формате для 32 команд. Он проходил в США летом и занял целый месяц. В итоге выяснилось, что количество матчей, которые выпали на долю ведущих игроков, в этом сезоне, несмотря на то что он обошелся без топовых турниров для сборных — мирового первенства или первенств региональных, например европейского или южноамериканского, оказалось ничуть не меньше, чем в том, что ему предшествовал.

У FIFPro есть шкала, разработанная совместно со специалистами по спортивной медицине и физиологии. В ней умеренной, то есть благоприятствующей поддержанию игроком формой считается диапазон от 25 до 39 матчей за сезон.

Начиная с 40 идет зона «высокой нагрузки», с 55 — «чрезмерной» или «избыточной», когда риск травм или критической потери формы огромен. Так вот, практически половина — 49% — игроков попали в две последние ниши. А у многих из них столько матчей, что, если следовать представлениям FIFPro, даже термин «чрезмерная» звучит как довольно мягкий.

В лидерах по количеству попаданий в заявку на игру — два молодых футболиста, Арчи Грей из «Тоттенхема» и Арда Гюлер из «Реала»: у обоих их 80. Всего на пункт отстал от них, как ни странно, недавний одноклубник Гюлера, перешедший летом в «Милан»,— знаменитый хорват Лука Модрич, которому три недели назад исполнилось 40.

У нескольких игроков больше 70 включений в заявку. А если брать именно количество выходов на поле, то Модрич вообще умудрился опередить всех, сыграв в 76 встречах.

Рубежа в 70 матчей достигли, помимо него, трое — Федерико Вальверде из «Реала» (72), Фабиан Руис из ПСЖ (71) и Аллессандро Бастони из «Интера» (70). Все они из клубов, которые далеко прошли в Лиге чемпионов и выступали в клубном чемпионате мира. А среди тех, у кого 69 матчей, еще 3 игрока ПСЖ, победители первого из важнейших турниров и финалиста второго,— Ашраф Хакими, Жуан Невиш и Дезире Дуэ.

Федерико Вальверде довелось возглавить другой заметный рейтинг. Это рейтинг так называемых back-to-back матчей. Под ними имеются в виду такие, интервал между которыми менее пяти дней. У Вальверде их аж 58 — колоссальная или скорее экстремальная, как позиционирует ее FIFPro, цифра, означающая, что игрок слишком часто не имел хотя бы немного времени на восстановление. Впрочем, рядышком с Вальверде целая группа товарищей по несчастью — Педри и Рафинья из «Барселоны», Лука Модрич, Хулиан Альварес из «Атлетико».

Особое беспокойство у FIFPro вызывает и растущая, по ее версии, совсем уж бурными темпами загруженность юных игроков.

Правда, по-настоящему яркий пример в исследовании приводится один-единственный. Главный футбольный вундеркинд десятилетия — Ламин Ямаль из «Барселоны» — к 18-летию (он отметил его в июле) сыграл аж в 130 матчах взрослых турниров. У Андреса Иньесты, другого знаменитого барселонца, в возрасте Ямаля, в начале века было всего-то 40.

Восстановлению мешают и регулярные перемещения футболистов по планете — в первую очередь из-за матчей сборных. Рекордсменом тут оказался игравший в прошлом сезоне в Италии за «Рому» и во Франции за «Ланс» австралийский голкипер Мэтью Райан. Он налетал почти 170 тыс. км, а время, проведенное им в воздухе, составило около девяти дней.

Но еще тревожнее, с точки зрения FIFPro, дела обстоят с отпуском. Летом она разработала рекомендации по нему.

Профсоюз считает, что отпуск игроков после окончания сезона должен составлять минимум 28 дней и такой же как минимум должна занимать подготовка к сезону следующему, то есть тренировочные сборы. На практике, естественно, это условие не выполняется.

В отчете отмечается, что летом 2024 года из-за пришедшихся на него чемпионата Европы и Кубка Америки львиная доля их участников остались без полноценного отдыха и тренировочного процесса. Летом 2025-го история повторилась в связи с клубным чемпионатом мира. Так, отпуск игроков ПСЖ был равен 22 дням, а тренировочный процесс занял неделю.

В списке пострадавших, вынужденных сократить, иногда до предела, оба периода — «Челси», «Реал», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Бавария». В этой же главе FIFPro отмечает, что в других популярных видах гарантированный отпуск гораздо дольше (в Национальной баскетбольной ассоциации — 14 недель, в Главной бейсбольной лиге — 15), давая понять, что футбольным структурам следует брать с них пример.

В каждой части исследования приводятся высказывания экспертов по медицине и функциональной подготовке, а также известных тренеров вроде Пепа Гвардиолы или Ханса-Дитера Флика, из которых можно сделать однозначный вывод: футбольное сообщество в целом крайне недовольно повышением нагрузки на игроков, полагая, что она во многом является причиной и наблюдающегося увеличения количества травм. При этом перспективы, относящиеся к будущему сезону, FIFPro видятся достаточно мрачными.

Дело в том, что его венцом станет тоже претерпевший укрупнение формата чемпионат мира уже для сборных, который примут США, Канада и Мексика. А это значит, что футболисты опять останутся без нормального отпуска, плюс отправятся на него, поиграв в не самых подходящих для сохранения здоровья условиях, на жаре под 40°С.

Нынешнее исследование идеально ложится в канву конфликта FIFPro с головными футбольными структурами, в первую очередь FIFA, в основе которого лежат как раз разногласия по поводу календаря.

Осенью 2024 года профсоюз формализовал свои претензии, подав в Еврокомиссию жалобу на федерацию. В ней содержатся те же претензии, что изложены в отчете: перегруженный график выступлений и создание угрозы здоровью игроков ради продвижения коммерческих интересов. Перед клубным чемпионатом мира FIFPro представила список из 12 требований к FIFA, касающихся охраны здоровья игроков. Среди них значились и пункты об обязательном 28-дневном отдыхе, особом внимании к молодым игрокам, снижении количества back-to-back матчей. FIFA попыталась перехватить инициативу, подкорректировав регламент и внеся в него, допустим, положение о 21-дневном отпуске. Но эти меры FIFPro, которую федерация обвинила в «шантаже» и стремлении к «конфронтации», не устроили.

Алексей Доспехов