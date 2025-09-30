Цифрам и буквам определили цену

Национальный автомобильный союз оценил рынок «красивых» комбинаций в каждом региональном коде в 6,3 млрд руб. ежегодно, сообщает РБК. Продавать их предлагают на «Госуслугах». Сколько может стоить желаемое сочетание букв и цифр на бампере? Расскажет Юлия Савина.

Три «Ольги», три «Семена» и три «Анны» — эти буквенные серии значимы в любом регионе. Но в столице их особенно ценят в паре с архивным кодом 77. Если повторятся еще и цифры, цена стартует от 30 млн руб. Столько же просят за правительственные «АМР». А в 2,5 раза дороже можно купить «ЕКХ», которые числятся за ФСО. Но аппетиты некоторых перекупщиков зачастую необоснованно высоки, говорит один из участников рынка: «Люди сами указывают цену, но в рамках разумного. Есть, конечно, "космонавты", которые выставляют заоблачные суммы и думают, что их получат. Поэтому такие предложения у них и висят по году-два. Речь об определенной серии, не только "АМР". Есть и другие государственные учреждения, за которыми закреплены служебные номера. Сейчас действительны "АМР" только 97 региона. 77-й тоже актуален, потому что такие комбинации раньше были при Рашиде Нургалиеве».

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев на встрече с президентом Владимиром Путиным оценивал рынок «красивых» автономеров в 25 млрд руб. Президент тогда отметил, что в продаже их государством нет ничего такого и он «не видит, почему до сих пор решение не принимается». За «красивыми» вариантами охотятся. Перекупщики устраивают настоящий аукцион, если видят, что кто-то хочет продать машину с так называемой блатной комбинацией. Предложение может вырасти в пять раз и более, выяснил москвич Михаил Борисов: «Мне в наследство осталась машина с таким сочетанием, и я просто даже не знал, что данный номер стоит таких денег. Когда выставил его по всем Telegram-каналам, мне пошли предложения: поначалу 1 млн руб., потом 2 млн руб., потом подошли к 3 млн руб. И по такой системе дошли до ставки в 5 млн руб. Я начал изучать, как складывается эта цена на рынке. "ААА" — это правительственные номера. Комбинации, которые начинаются с 0, идут дороже, это сочетание считается более статусным».

«Красивыми» считаются также номера с инициалами и датой рождения. Многие готовы платить за них сотни тысяч рублей. О легальной продаже регистрационных знаков говорят с 2010 года. В 2020-м идея была максимально близка к реализации, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако, по его словам, рынок до сих пор находится в «серой» зоне: «Два-три аналитика достаточно быстро произведут эту работу, сделав определенную классификацию. Таким образом люди с удовольствием смогут приобретать номера, которые каким-то образом , как им кажется, станут отличать их или радовать больше, чем тех, кто к этому равнодушен. Что сейчас происходит? Номера повесили на какие-нибудь ржавые "Жигули" и вместе с авто и продали. Можно сделать так: комбинация букв и цифр закрепляется за владельцем ТС. На любой из своих автомобилей Вася Пупкин может поставить "красивый" вариант, но не продать машину вместе с ним, либо придется вернуть его уже бесплатно государству».

Сейчас госпошлина за выдачу любого сочетания на госномере составляет 3 тыс. руб. Если продажа на «Госуслугах» станет реальностью, потолка цен для номера с «красивыми» комбинациями не будет.

Юлия Савина