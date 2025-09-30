Экс-главе департамента Минобороны утвердили приговор

Московский городской суд отказался отменить приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину и его сообщникам. Ранее они были признаны виновными в незаконной вырубке леса на территории воинских частей и получении взяток.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Защита в апелляционной жалобе просила отменить приговор, который, по их мнению был вынесен с нарушениями. Суд первой инстанции пренебрег принципом состязательности сторон. Гособвинению разрешили, а защите запретили допросить свидетелей удалено. При том приговор почти полностью копирует обвинительное заключение. Господин Куракин отмечал, что при принятии решений, который легли в основу уголовного дела, руководствовался заключениями экспертов. Факт получения взяток он отрицает.

В ноябре 2024 года Дмитрий Куракин по приговору Никулинского районного суда Москвы получил 17 лет колонии строго режима. Его сообщники, бывший руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и экс-начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан, получили по 14 лет. С подсудимых взыскан ущерб на сумму около 1,7 млрд руб.

Ефим Брянцев