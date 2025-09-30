Песков о «стене дронов» в ЕС, дальнобойных ударах ВСУ и стремлениях одесситов
Дмитрий Песков заявил о наличии в Одессе тех, кто хочет связать судьбу с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал усилия президента США Дональда Трампа урегулировать войну в Газе, намерения Евросоюза создать «стену дронов», а также рассказал о желании многих жителей Одессы и Николаева связать судьбу с РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- В Кремле хотят, чтобы план Трампа по сектору Газа был реализован. Москва в мирном плане президента США не задействована.
- Создание «стены дронов» в Европе — это плохая идея.
- Москва позитивно оценивает насыщенные и содержательные результаты работы главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.
- В Кремле негативно оценивают очередные заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по России.
- Украина продолжает идти по милитаристскому пути, вместо поиска диалога и создания гарантий безопасности.
- Киев выступает с бравадами в адрес Москвы, но на фронте бравады со стороны Украины нет, там ситуация иная.
- Германия уже давно вовлечена в конфликт. В Кремле не увидели новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Европа «не воюет, но и не живет в мире».
- В Одессе и Николаеве много желающих связать свою судьбу с Россией, но говорить об этом там сейчас смертельно опасно.
- Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
- Европа не ищет диалога, но в ЕС есть разные голоса.
- Кремль не знает, чем обусловлены заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о возможности разрешить конфликт в 2025 году.