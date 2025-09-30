Глава Ижевска занял 66-е место в «Национальном рейтинге» глав столиц регионов РФ

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков спустился с 58-го на 66-е место в «Национальном рейтинге» глав столиц регионов РФ по итогам августа-сентября от ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом. Список из 88 градоначальников опубликован на сайте центра. Он формируется на основании заочного анкетирования экспертов.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Господин Чистяков в рейтинге расположен между мэром Смоленска Александром Новиковым и главой Петрозаводска Инной Колыхматовой (выше и ниже соответственно). В первой тройке рейтинга — Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Хас–Магомед Кадыров (Грозный).

Напомним, в рейтинге глав столиц ПФО, основанном на базе СМИ из более чем 105 тыс. источников, господин Чистяков занял по итогам августа 12-е место.