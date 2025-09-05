Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков укрепился в середине медиарейтинга глав столиц ПФО

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сохранил по итогам августа 12-е место в медиарейтинге глав столиц регионов ПФО, сообщили в «Медиалогии». Его медиаиндекс составил 1,4 тыс. поинтов. Председатель гордумы столицы Удмуртии Фарит Губаев занял последнюю, 28-ю строчку рейтинга. У него насчитывается всего 33,8 поинта.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Первая тройка рейтинга состоит из главы Казани Ильсура Метшина, мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и главы Самары Ивана Носкова — 20,4; 12,6; 10,1 тыс. поинтов соответственно. Рейтинг «Медиалогии» основан на базе СМИ из более чем 105 тыс. источников.