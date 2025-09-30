Михаил Смирнов пока не вошел в новую структуру правительства Самарской области

Михаил Смирнов, который все еще занимает пост первого вице-губернатора и председателя правительства Самарской области, пока не вошел в новую структуру региональной власти. На заседании во вторник, 30 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что будет совмещать должность главы региона с постом председателя правительства, но так и не сказал, где продолжит работу прежний руководитель регионального кабинета министров.

Михаил Смирнов возглавляет правительство Самарской области с июля 2024 года. До этого он занимал пост с приставкой «врио». Ранее Михаил Смирнов около 20 лет работал в структурах «Газпрома», а с 2021 года он руководил ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара».

В августе 2025 года Вячеслав Федорищев анонсировал техническую отставку регионального правительства Самарской области. Одновременно с этим источники «Ъ» в руководстве Самарской области сообщили о грядущей отставке Михаила Смирнова, и губернатор Самарской области подтвердил СМИ эту информацию.

Во вторник, 30 сентября, на оперативном совещании Вячеслав Федорищев сообщил об обновлении структуры регионального правительства: у губернатора появятся четыре заместителя, Александр Фетисов назначен заместителем губернатора — куратором представительства Самарской области в Москве. Вместо него первым вице-губернатором станет Сергей Филиппов. А министерство внутренней политики в правительстве региона возглавит Александр Кузнецов, руководивший Чапаевском. Кроме того, заместителем председателя правительства Самарской области по вопросам взаимодействия с органами безопасности назначен Владимир Кий.

Георгий Портнов