ФСБ показала видео поджога релейного шкафа жителем Мордовии

Житель Мордовии, задержанный за госизмену, получал до 10 тыс. руб. за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Он действовал по заданию военной разведки Украины, следует из опубликованного ФСБ видео.

На кадрах беседы с задержанным его спрашивают, сколько он получал денег за поджоги. Молодой человек, чье лицо на видео скрыто, ответил, что «точно не может сказать». После этого ФСБ показала экран телефона, на котором приводится информация о получении пяти денежных переводов. Три из них — по 10 тыс. руб., один — 5 тыс. руб., еще один — 6,3 тыс. руб.

ФСБ сегодня сообщила, что задержала в Мордовии молодого человека 2007 года рождения. Его подозревают в поджогах железной дороги и привлечении к этому подростков. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК) и теракте (ст. 205 УК). Подозреваемый арестован.