ФСБ: житель Мордовии задержан за поджоги железной дороги в интересах Украины

ФСБ задержала в Мордовии молодого человека 2007 года рождения. Его подозревают в поджогах железной дороги и привлечении к этому подростков. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) и теракте (ст. 205 УК). Подозреваемый арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

По версии ФСБ, злоумышленник связался с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. Куратор пообещал молодому человеку деньги за поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи ж/д путей в Мордовии.

Для совершения преступлений подозреваемый привлекал и несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий присылал агенту разведки фото и видео, а также координаты мест поджога.