Более 140 детей иностранцев пошли в нижегородские школы в сентябре

В начале 2024/25 учебного года в школы Нижегородской области пошли 143 ребенка-иностранца, успешно сдавшие тестирование на знание русского языка. 104 ребенка или 42% от числа сдававших с тестированием не справились, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве образования.

Всего с начала действия требования о сдаче экзамена на знание русского языка детьми мигрантов в школы региона поступило 267 заявлений. Большая часть — от граждан Азербайджана, Армении и Узбекистана. К сдаче экзамена, по состоянию на конец сентября, допустили 247 человек.

Большинство зачисленных в школы детей иностранцев, 107 человек, прошли в первые классы. От одного до семи детей пошли во второй-десятый классы.

Как писал «Ъ-Приволжье», по состоянию на август тестирование на знание русского языка при поступлении в нижегородские школы успешно сдали 69 детей иностранцев.

Галина Шамберина