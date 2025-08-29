Русский язык для поступления нижегородские школы не сдали 41% детей мигрантов

Около 41,5% детей мигрантов, прошедших тестирование на знание русского языка для поступления в школы Нижегородской области, не справились с заданием. По состоянию на 28 августа 2025 года тестирование прошли 118 детей, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве образования Нижегородской области.

С 1 апреля в школы региона поступило 150 заявлений на прием иностранных граждан. Большая часть — от граждан Азербайджана, Армении и Узбекистана. Из 118 детей, которые уже прошли тест, 69 человек сдали его успешно, 49 — не справились.

Успешно сдавшие тест 59 детей зачислены в первые классы, трое — в четвертый класс, по два — во второй и шестой классы, по одному — в третий, пятый и седьмой классы.

Тем, кто не сдал тест, предлагается пройти обучение по русскому языку. В ведомстве напомнили, что тестирование можно пройти в 72 школах региона. На сайте министерства можно также ознакомиться со списком образовательных организаций, которые проводят обучение русскому языку для иностранцев.

Галина Шамберина