Ветеран СВО стал председателем городской думы Тамбова

Председателем городской думы Тамбова стал участник специальной военной операции и выпускник программы «Время героев» Константин Кутейников. За него на первом заседании нового созыва проголосовали 32 из 35 депутатов. Еще один голос получил второй претендент на пост Андрей Колпаков («Единая Россия»). Сами кандидаты в голосовании не участвовали.

39-летний Константин Кутейников был избран в гордуму Тамбова по партийному списку «Единой России», лидером которого он являлся. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) им. генерала армии В. Ф. Маргелова и военный учебно-научный центр сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия вооруженных сил РФ». Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказывал, что господин Кутейников принимал участие в специальной военной операции «с первых дней».

Также депутаты переназначили главой администрации Тамбова Максима Косенкова, который возглавляет город с 2020 года. За него проголосовали 34 депутата. Еще один голос получил гендиректор стоматологической компании ООО «Профи» Александр Корчагин.

Сергей Толмачев, Воронеж