Максим Косенков снова претендует на пост мэра Тамбова

10 сентября прошел конкурс на замещение должности главы администрации Тамбова. Его победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков, работающий на своем посту с осени 2020 года, и гендиректор стоматологической компании ООО «Профи» Александр Корчагин. Главу города из двух кандидатур выберет новый созыв местной городской думы, который будет избран уже в ближайшие выходные.

Всего для участия в конкурсе документы подали семь человек. Как рассказали в гордуме Тамбова, троих из них не допустили к конкурсу из-за того, что они подали неполный комплект документов, еще один сам снял свою кандидатуру. На этапе тестирования теоретических знаний кандидатов из конкурса выбыл заместитель гендиректора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Валерий Ляшенко.

Максим Косенков возглавлял администрацию Тамбова в 2005–2008 годах, но лишился должности из-за уголовного преследования: в 2009 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы за похищение человека. Позже апелляция сократила наказание на два года, а сам потерпевший заявил, что оговорил бывшего мэра.

После выхода на свободу господин Косенков возглавил тамбовское региональное отделение партии «Родина», которое в 2020 году одержало уверенную победу на выборах в гордуму Тамбова, завоевав 26 из 36 мандатов. После этого тогдашний губернатор Александр Никитин («Единая Россия») предложил Максиму Косенкову снова возглавить город.

Перед выборами нового созыва гордумы в этом году по предложению нынешнего врио губернатора Тамбовской области и главы партийной ячейки «Единой России» Евгения Первышова господин Косенков стал единороссом.

Сергей Толмачев, Воронеж