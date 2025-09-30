Глава РСПП Шохин рассказал, при какой ставке жизнь россиян «начнет налаживаться»

При ключевой ставке ЦБ 12–13% жизнь россиян «начнет налаживаться», убежден глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, именно такой будет среднегодовая ставка в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В июле и в августе уже фиксируется, что начинают кредитные ресурсы, как говорится, использоваться компаниями активно. Ну и, стало быть, при 12–13% и 10%, как минимум, в конце следующего года жизнь начнет, что называется, налаживаться»,— сказал господин Шохин в интервью «России 24». Он отметил, что ключевая ставка приведет в норму рост налогов и установит для бизнеса сбалансированный бюджет и «несильно жесткую» денежно-кредитную политику.

20 сентября Александр Шохин прогнозировал понижение ключевой ставки до 15% к концу года. По мнению главы РСПП, Центробанк до конца года два раза снизит ключевую ставку, но не более, чем по одному процентному пункту.