Шохин прогнозирует снижение ключевой ставки до 15% к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу года составит 15% годовых. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По мнению господина Шохина, Центральный банк до конца года два раза снизит ключевую ставку, но не более, чем по одному процентному пункту. Он отметил, что большинство экспертов ожидали от Центробанка более смелого снижения ставки.

«Но ЦБ сейчас будет двигаться, видимо, маленькими шажками, пытаясь замерить реакцию рынка, в том числе инфляцию, будет она расти или нет в связи с изменением ставки»,— сказал глава РСПП.

Александр Шохин подчеркнул, что после резкого снижения ключевой ставки на потребительский рынок хлынут десятки триллионов рублей, которые были накоплены на депозитных счетах в период высокой ставки. Это приведет к инфляции в стране, и тогда ЦБ снова придется повысить ставку.

Чтобы кредиты можно было использовать в качестве инвестиционных ресурсов, нужна ставка в размере 10-12%, подчеркнул господин Шохин. Если все пойдет по плану ЦБ и правительства, то во второй половине 2026 года заемные средства станут реальным ресурсом для оборотного капитала и инвестиций, добавил он.