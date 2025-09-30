Воронежскому экс-замминистра Кукину продлили на месяц домашний арест

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следствия продлил до 30 октября меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему заместителю министра предпринимательства региона Александру Кукину, обвиняемому в махинациях с грантом. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде. Второму фигуранту дела Евгению Ягодкину также продлен на месяц срок содержания в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев

Господина Кукина задержали и заключили под стражу в начале февраля, а господина Ягодкина — в конце мая. В основу уголовного дела против них легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального Следственного комитета, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. До задержания господина Кукина Евгений Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.

В середине августа Александра Кукина перевели под домашний арест. Обвинение ему заменили с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают до десяти лет лишения свободы. Обвинение господина Ягодкина в мошенничестве не переквалифицировали.

Сергей Толмачев