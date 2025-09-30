Цены на бензин в Татарстане одни из самых низких в России

Татарстан вошел в число регионов с самым доступным топливом в стране. Об этом свидетельствует аналитика «ПромРейтинга».

Средняя розничная цена бензина в Татарстане по итогам августа этого года составила 58 руб. за литр, что позволило республике занять третье место в рейтинге регионов России с самым дешевым топливом. Немного дешевле бензин оказался в Омской (57,78 руб. за литр) и Курганской областях (57,56 руб. за литр).

Подробнее в материале — «Полные баки».

Анна Кайдалова