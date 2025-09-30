Жителя Нягани арестовали за попытку проноса в изолятор экстремистской книги

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) жителя Нягани арестовали на сутки за попытку пронести в изолятор экстремистскую книгу, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Житель пытался передать книгу в ИВС ОМВД России по Нягани. Его действия суд квалифицировал как массовое распространение материала из федерального списка экстремистских материалов. Он признан виновным по ст.20.29 КоАП, книгу конфисковали.

Ранее в следственном изоляторе №1 в Нижневартовске (ХМАО-Югра) пресекли деятельность участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ирина Пичурина