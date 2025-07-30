В СИЗО Нижневартовска выявили участников запрещенного движения

В следственном изоляторе №1 в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) пресекли деятельность участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Нижневартовский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения для обвиняемого и установил, что обвиняемый организовал подразделение запрещенного движения и был назначен «смотрящим» за изолятором. Сейчас следствие устанавливает детали преступной схемы и допрашивает свидетелей.

Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 ноября.

Напомним, в октябре прошлого года в Сургуте (ХМАО-Югра) суд приговорил четырех жителей ХМАО к лишению свободы сроком от 9,6 до 14 лет по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. По данным следствия, в 2020 году в СИЗО Нижневартовска один из них организовал деятельность международного общественного движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ), остальные были активными участниками запрещенного движения и занимались его пропагандой.

Ирина Пичурина