На участие в конкурсе на пост мэра Тамбова заявились семь человек

Семь человек зарегистрировано на участие в конкурсе на пост мэра Тамбова, сообщили в местной гордуме. На этой неделе стало известно, что документы подали действующий глава города Максим Косенков и безработный Станислав Ханеня, получивший образование финансиста и маркетолога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Тамбова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание администрации Тамбова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самым влиятельным кандидатом на пост градоначальника после господина Косенкова можно назвать руководителя фракции ЛДПР в местной гордуме Дениса Дубовицкого. Ему 37 лет, в 2011 году окончил частный Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция». Официально является самозанятым и домохозяином, воспитывает дочь. В этом году планирует переизбраться в гордуму.

В выборах в гордуму примут участие еще два кандидата на пост мэра Тамбова — 54-летний заместитель гендиректора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» (принадлежит региональному министерству имущественных отношений и госзаказа) Валерий Ляшенко и 29-летний торговый представитель ООО «Дельфин» Дмитрий Серебряков. Оба являются членами реготделения партии СРЗП. Господин Серебряков уже боролся за должность главы Тамбова в 2022 году, когда ее занял Максим Косенков. Тогда проигравший кандидат был руководителем отдела продаж ООО «Мединвест».

Еще один претендент — местный бизнесмен Александр (Анатольевич) Корчагин. По данным Rusprofile, он выступает учредителем и руководителем трех тамбовских компаний, занимающихся стоматологической практикой,— ООО «Профи» (ему принадлежит 50%, вторая половина — у Анатолия Корчагина), ООО «Стоматология "Продент"» (100% долей) и ООО «Колибри» (100%). Также господин Корчагин полностью владеет ООО «Продент», которое разрабатывает компьютерное программное обеспечение. В 2019 году он зарегистрировал в Тамбовской области ИП для розничной торговли одеждой в специализированных магазинах. Анатолий Корчагин в свою очередь работает главврачом городской стоматологической поликлиники №2 в Тамбове.

Кроме того, на участие в конкурсе на пост мэра Тамбова заявился менеджер по закупкам ООО «Дизайн-строй» Алексей Лаврентьев. По данным местного СМИ «ПроТамбов», он родился в 1977 году и окончил Тамбовский политехнический колледж (сейчас входит в состав Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева) по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте».

Алина Морозова