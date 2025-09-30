С Ярославской области хотят снять «ярлык протестного региона»

Ярославская область на выборах депутатов Государственной Думы РФ в сентябре 2026 года должна снять с себя репутацию протестного региона. Об этом заявил один из вероятных участников избирательной кампании, депутат областной думы Максим Вахруков («Единая Россия») на заседании регионального заксобрания 30 сентября.

Максим Вахруков (слева)

Депутат, председатель комитета по экономической политике, выступил после обсуждения вопроса об изменении бюджета региона. Как сообщал «Ъ-Ярославль», дефицит бюджета увеличится из-за роста расходов и уменьшения доходов. На заседании комитета по бюджету депутаты призвали власти сократить расходы. На заседании думы Максим Вахруков призвал коллег не критиковать региональные проекты, приняв во внимание выборы в ГД РФ 2026 года.

«2026 год – это год выборов депутатов Государственной Думы, когда наши граждане своим голосованием должны подтвердить доверие партии и президенту. Если кто-то считает, что от их результатов ничего не зависит, то глубоко заблуждается. В нашей стране любые выборы, от государственных до муниципальных – это подтверждение нашего доверия президенту Владимиру Владимировичу Путину. По крайней мере, именно так это понимают наши зарубежные и партнеры, и враги», — сказал депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков.

Депутат сказал, что за последние три года в области многое сделано, но некоторые народные избранники позволяют себе критиковать ряд проектов региона: катки, архитектурную подсветку, транспортную реформу.

«Давайте по факту. Правительство региона, да и мы с вами, за последние три года сделали очень много хорошего. Дороги в области наконец-то можно назвать дорогами. Приведены в порядок более ста дворовых территорий. Обновлен почти весь общественный транспорт. Построены новые школы, детские сады, объекты культуры, спорта. На моей памяти подобное масштабное обновление было только в преддверии тысячелетия Ярославля. Именно с этим посылом мы должны подойти к сентябрю 2026 года и снять, наконец, с нашей любимой области ярлык протестного региона», — сказал Максим Вахруков.

Протестный митинг в Ярославле в 2013 году

Депутат Сергей Хабибулин после выступления коллеги заметил, что Максим Вахруков — один из главных кандидатов на праймериз «Единой России». По данным источников «Ъ-Ярославль», господин Вахруков может быть выдвинут по Ростовскому избирательному округу, где депутатом является Анатолий Грешневиков от «Справедливой России», занимающий пост депутата с 1994 года. Два из трех депутатов от Ярославской области сейчас представляют «Справедливую Россию». Кандидат от «Единой России» определится в ходе праймериз.

Антон Голицын