С Ярославской области хотят снять «ярлык протестного региона»
Ярославская область на выборах депутатов Государственной Думы РФ в сентябре 2026 года должна снять с себя репутацию протестного региона. Об этом заявил один из вероятных участников избирательной кампании, депутат областной думы Максим Вахруков («Единая Россия») на заседании регионального заксобрания 30 сентября.
Максим Вахруков (слева)
Фото: Ярославская областная дума
Депутат, председатель комитета по экономической политике, выступил после обсуждения вопроса об изменении бюджета региона. Как сообщал «Ъ-Ярославль», дефицит бюджета увеличится из-за роста расходов и уменьшения доходов. На заседании комитета по бюджету депутаты призвали власти сократить расходы. На заседании думы Максим Вахруков призвал коллег не критиковать региональные проекты, приняв во внимание выборы в ГД РФ 2026 года.
«2026 год – это год выборов депутатов Государственной Думы, когда наши граждане своим голосованием должны подтвердить доверие партии и президенту. Если кто-то считает, что от их результатов ничего не зависит, то глубоко заблуждается. В нашей стране любые выборы, от государственных до муниципальных – это подтверждение нашего доверия президенту Владимиру Владимировичу Путину. По крайней мере, именно так это понимают наши зарубежные и партнеры, и враги», — сказал депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков.
Депутат сказал, что за последние три года в области многое сделано, но некоторые народные избранники позволяют себе критиковать ряд проектов региона: катки, архитектурную подсветку, транспортную реформу.
«Давайте по факту. Правительство региона, да и мы с вами, за последние три года сделали очень много хорошего. Дороги в области наконец-то можно назвать дорогами. Приведены в порядок более ста дворовых территорий. Обновлен почти весь общественный транспорт. Построены новые школы, детские сады, объекты культуры, спорта. На моей памяти подобное масштабное обновление было только в преддверии тысячелетия Ярославля. Именно с этим посылом мы должны подойти к сентябрю 2026 года и снять, наконец, с нашей любимой области ярлык протестного региона», — сказал Максим Вахруков.
Протестный митинг в Ярославле в 2013 году
Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ
Депутат Сергей Хабибулин после выступления коллеги заметил, что Максим Вахруков — один из главных кандидатов на праймериз «Единой России». По данным источников «Ъ-Ярославль», господин Вахруков может быть выдвинут по Ростовскому избирательному округу, где депутатом является Анатолий Грешневиков от «Справедливой России», занимающий пост депутата с 1994 года. Два из трех депутатов от Ярославской области сейчас представляют «Справедливую Россию». Кандидат от «Единой России» определится в ходе праймериз.