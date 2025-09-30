Против «тайного вора в законе» Иванова возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Иванова, известного под прозвищем Леха Московский. Его обвиняют по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщили источники РБК. По указанной статье Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, он скрывал свой статус в криминальном сообществе от полиции более 27 лет. «Вором в законе» он якобы стал еще в 1990-е годы.

Иванова задержали в Москве 24 мая. Адвокат Алексей Скворцов заявил, что его подзащитный вину не признает и не занимал никакого положения в преступной иерархии. Он также отметил нарушения при задержании: сотрудники полиции ночью с оружием ворвались в дом Иванова, хотя тот не сопротивлялся и был рядом с детьми.