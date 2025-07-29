В Москве задержали «тайного вора в законе Леху Московского»

В элитном коттеджном поселке в Москве был задержан 53-летний житель столицы Алексей Иванов. Следствие считает, что он обладает криминальным статусом «вор в законе», и готовится предъявить ему соответствующее обвинение, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника Главного управления уголовного розыска (ГУУР).

Операцию по задержанию Алексея Иванова 24 мая провели ГУУР и ФСБ. По версии правоохранительных органов, мужчина на протяжении последних десятилетий «крышевал» незаконный игорный бизнес, в криминальных кругах был известен как Леха Московский. Одновременно в Нижнем Новгороде пресекли деятельность преступной группы, которую Алексей Иванов, предположительно, дистанционно контролировал. Полицейские задержали 18 человек по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр. Шестерых из них, а также самого Алексея Иванова арестовали.

По данным РБК, впервые правоохранительные органы узнали про Алексея Иванова около четырех лет назад от информатора. Сообщается, что в 2019 году киллер «банды Леснякова» Гоча Антипов подтвердил его «воровской статус». Оперативники выяснили, что он жил в Нижегородской области и поддерживал контакты с ключевыми представителями местной криминальной среды — Сергеем Разживиным (Сека) и Андреем Гамлевским (Гамлет), которые впоследствии были осуждены. Следствие считает, что с 2023 года Алексею Иванову доставалась половина доходов от нелегальных игорных клубов, предполагаемые суммы не приводится.

На допросе Алексей Иванов отказался ответить на вопрос, является ли он вором в законе. Его адвокат Алексей Скворцов отрицает криминальный статус подзащитного.