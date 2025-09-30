Акции «М.Видео» растут на сообщениях об интересе со стороны китайского ритейлера

Акции «М.Видео» на Московской бирже росли более чем на 17% из-за сообщениях о том, что китайский онлайн-ритейлер JD.com может увеличить свою долю в компании. По состоянию на 11:20 мск акции дорожают на 17,36%, до 67,95 руб.

«Ведомости» сообщили, что «М.Видео» находится «в завершающей стадии» договоренностей с JD.com об участии в предстоящей эмиссии российской компании. По данным источников издания, стороны также обсуждают «размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети» и развитие торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера. JD.com в июле договорилась о покупке немецкой Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит 15% акций ПАО «М.Видео».