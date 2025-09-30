Китайский онлайн-ритейлер может увеличить свою долю в «М.Видео»

Российская сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.Видео» находится «в завершающей стадии» договоренностей с китайским онлайн-ритейлером JD.com об участии в предстоящей эмиссии. Источники «Ведомостей», знакомые с деталями сделки, сообщают, что JD.com получила необходимые документы для рассмотрения.

Стороны также обсуждают «размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети» и развитие торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.

В июле 2025 года JD.com договорилась о покупке немецкой Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит 15% акций ПАО «М.Видео». Ceconomy получила этот пакет в 2018 году от группы «Сафмар», когда продала российский бизнес MediaMarkt. 18 сентября 2025-го антимонопольный регулятор ФРГ уже одобрил сделку, но окончательное решение должно принять министерство экономики Германии.

В начале сентября совет директоров «М.Видео» утвердил проведение допэмиссии по открытой подписке в количестве 1,5 млрд акций. После появления информации об этих планах котировки акций «М.Видео» рухнули более чем на 20%.

Влад Никифоров