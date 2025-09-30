Четверых жителей Дагестана арестовали за попытку подорвать отдел полиции

Четыре человека планировали подорвать отдел полиции в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики «РИА Новости». Они арестованы по решению Советского районного суда Махачкалы.

В пресс-службе отметили, что все четверо арестованных — жители Буйнакска. Их подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 2 ст. 223.1 УК) и покушении на жизнь сотрудников полиции (ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК).