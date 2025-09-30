Призовой фонд Итогового турнира ATP составит рекордные $15,5 млн

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила о рекордных призовых на ее Итоговом турнире: победитель соревнования впервые сможет получить свыше $5 млн (в том случае, если не потерпит ни одного поражения), а между всеми участниками будет распределено $15,5 млн.

Каждый из восьми основных участников турнира в одиночном разряде получит по $331 тыс., каждый из двух запасных — по $155 тыс. За победу на групповом этапе полагается $396,5 тыс., в полуфинале — $1,18 млн, в финале — $2,37 млн.

В парном разряде призовые следующие: участники — по $134,2 тыс. (здесь и далее — на команду), запасные — по $51,7 тыс., победа в группе — $96,6 тыс., победа в полуфинале — $178,5 тыс., победа в финале — $356,8 тыс. Таким образом, пара, которая на пути к титулу не проиграет ни одного матча, получит $959,3 тыс.

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября. В пятый раз подряд его примет Турин.

