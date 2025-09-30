Средняя зарплата за подработку в Ставрополье достигла 66 тысяч рублей

Спрос на кассиров для временной работы в Ставропольском крае увеличился в два раза за период январь-август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили «Ъ-Кавказ» эксперты платформы «Авито Подработка».

Общее число предложений по временной занятости в регионе выросло на 66%. Средняя оплата составила 65 810 руб. в месяц. За работу кассиром на неполный день предлагали в среднем 24 935 руб. ежемесячно.

На второй позиции по росту популярности оказались водители такси — число вакансий увеличилось на 84%. Их средний заработок при частичной занятости достиг 81 063 руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров должность продавца-консультанта с ростом на 70% и средней оплатой 28 890 руб.

Наибольший рост числа предложений зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе — более чем в два раза (117%). Средняя зарплата там составила 53 204 руб. В Забайкальском крае количество вакансий также выросло более чем вдвое (107%), при средней оплате 49 327 руб. В Калмыкии рост достиг 107%, а средняя зарплата — 60 984 руб.

В Якутии число предложений увеличилось почти в два раза (97%) при средней оплате 54 912 руб. В Республике Коми рост составил 96%, а средняя зарплата — 66 355 руб.

«Компании чаще всего ищут исполнителей в сферах, где важна скорость и гибкость — это логистика, клиентский сервис и общепит. Например, рост количества предложений для водителей-экспедиторов напрямую связан с постоянным развитием онлайн-торговли и ростом потребности в оперативной и качественной доставке»,— прокомментировал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Эксперт отметил рост интереса к временной работе и со стороны соискателей. Более чем в два раза вырос спрос на позиции специалиста по закупкам (123%), менеджера по клинингу (117%) и заготовщика мяса (108%).

Тат Гаспарян