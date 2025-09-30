Стадион San Siro в Милане будет снесен

Мэрия Милана утром 30 сентября одобрила продажу стадиона San Siro и прилегающей земли двум клубам, проводящим на арене домашние матчи — «Милану» и «Интеру». Вскоре сооружение будет снесено, сообщает AFP.

По данным агентства, дебаты о необходимости продажи San Siro длились более 11 часов, а итоговое решение было принято около четырех часов утра по местному времени. Осложняло ситуацию то обстоятельство, что «Милан» и «Интер» намеревались переехать из Милана в пригород в том случае, если бы сделка не была одобрена. В итоге за продажу было отдано 24 голоса, против — 20.

По информации источника, клубы намереваются построить новый стадион на западной окраине города. Предполагается, что он будет вмещать 71 500 человек. Ожидается, что проект будет представлен в течение 12 месяцев. На прошлой неделе клубы объявили, что разработка нового стадиона пройдет при участии архитектурных бюро Foster + Partners и Manica, возглавляемых соответственно лордом Норманом Фостером и Дэвидом Маникой. Обе компании приложили руку к проектированию нового стадиона Wembley, открытого в 2007 году на месте демонтированного за четыре года до этого старого Wemcley.

Объект должен быть введен в эксплуатацию к 2031 году (до тех пор San Siro, открытый в 1926 году и переживший две реконструкции, будет в строю). Если все пойдет по плану, новая арена будет задействована в матчах чемпионата Европы 2032 года.

Арнольд Кабанов