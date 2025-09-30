Более 260 свердловчан покусали дикие животные в 2025 году

В Свердловской области с начала 2025 года от укусов животных пострадали 6,3 тыс. человек, из них 263 человек укусили дикие животные, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом случаев бешенства среди людей не фиксируется уже 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Заражение бешенством происходит при укусе больного животного или попадании слюны на поврежденную кожу. Вирус распространяется по нервной системе, поражая ее. Наибольшую опасность представляют лисы и безнадзорные собаки. В последнее время к эпизоотическому процессу все чаще вовлекаются домашние и сельскохозяйственные животные, что увеличивает риск инфицирования людей.

Напомним, в марте Свердловская область оказалась в десятке регионов, где чаще всего у животных выявляли бешенство. Больше всего в РФ случаев заболевания фиксировали у собак (36), лисиц (29), кошек (22) и крупного рогатого скота (14).

Ирина Пичурина