Средний Урал оказался среди регионов, где чаще всего выявляли бешенство в марте
Свердловская область в марте оказалась в десятке регионов, где чаще всего у животных выявляли бешенство, сообщили в Россельхознадзоре. Больше всего в РФ случаев заболевания фиксировали у собак (36), лисиц (29), кошек (22) и крупного рогатого скота (14).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Помимо Свердловской области, в этот список вошли Пензенская, Смоленская, Белгородская, Кемеровская, Тамбовская, Воронежская, Новосибирская области, Крым и Севастополь, Красноярский край. Всего за месяц в России бешенство выявляли у животных 104 раза.
Напомним, в течение 2024 года было зарегистрировано 47 случаев бешенства в Свердловской области. Из них 37 случаев бешенства зафиксировано у диких животных, четыре — у домашних собак.