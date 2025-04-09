Средний Урал оказался среди регионов, где чаще всего выявляли бешенство в марте

Свердловская область в марте оказалась в десятке регионов, где чаще всего у животных выявляли бешенство, сообщили в Россельхознадзоре. Больше всего в РФ случаев заболевания фиксировали у собак (36), лисиц (29), кошек (22) и крупного рогатого скота (14).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо Свердловской области, в этот список вошли Пензенская, Смоленская, Белгородская, Кемеровская, Тамбовская, Воронежская, Новосибирская области, Крым и Севастополь, Красноярский край. Всего за месяц в России бешенство выявляли у животных 104 раза.

Напомним, в течение 2024 года было зарегистрировано 47 случаев бешенства в Свердловской области. Из них 37 случаев бешенства зафиксировано у диких животных, четыре — у домашних собак.

Ирина Пичурина