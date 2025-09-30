Назначена дата первой сессии гордумы Томска первого созыва

Первая сессия городской думы Томска восьмого созыва состоится 7 октября. Дату «Ъ-Сибирь» назвали в пресс-службе муниципального парламента.

Заседание пройдет в международном культурном центре Томского политехнического университета. Напомним, место работы гордумы весной 2025 года пришлось перенести из-за ремонта ее здания. Депутатам приходилось собираться, в частности, в зале зрелищного центра «Аэлита».

Напомним, выборы депутатов гордумы прошли 12-14 сентября. «Единая Россия» по их итогам получила 31 мандат из 37, по два — у КПРФ и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», по одному — у ЛДПР и «Новых людей».

Валерий Лавский