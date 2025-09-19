Мандаты получают фамилии

На этой неделе завершится формирование городской думы Томска, которая оказалась под контролем «Единой России» (ЕР), получившей 31 место из 37. Все партии, кроме справороссов, уже определилось с тем, кто получит мандаты по итогам голосования по партспискам. В их числе как опытные депутаты, так и новички муниципального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обладатели всех депутатских мандатов томской гордумы, распределенных по итогам голосования по партспискам, станут известны в конце недели

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Обладатели всех депутатских мандатов томской гордумы, распределенных по итогам голосования по партспискам, станут известны в конце недели

В Томске завершается формирование городской думы восьмого созыва, избранной по итогам голосования 12-14 сентября. Как писал «Ъ-Сибирь», 27 из 37 депутатов гордумы избираются в одномандатных округах. В 26 из них победу одержали единороссы, одно место досталось КПРФ. Еще 10 мандатов распределяются по итогам голосования по партспискам. ЕР набрала 42,58%. В гордуму прошли также «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 14,67%), КПРФ (12,76%), «Новые люди» (12,66%) и ЛДПР (10,7%).

В результате, единороссы получили пять мест для кандидатов из партсписка, справороссы — два, а КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР — по одному.

«Эти выборы подтвердили высокий уровень доверия жителей Томска к кандидатам от “Единой России”, демонстрируя их готовность поддерживать социально-экономическое развитие региона и решение ключевых вопросов городского управления»,— констатировали в региональном отделении (РО) партии.

16 сентября территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района, проводившая общегородские выборы, сообщила о том, что право на депутатские мандаты от ЕР имеют Сергей Сеченов, Илья Леонтьев, Станислав Батуев, Игорь Степанов и Виталий Волочинков. Спикер гордумы Сергей Сеченов, председатель комиссии городского парламента по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев и научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН, председатель совета молодых ученых Томской области Станислав Батуев входили в общегородскую часть партсписка. Главврач ОГАУЗ «Областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко» Игорь Степанов возглавлял территориальную группу №7, где ЕР набрала 42,02%, а директор ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» Виталий Волочинков — №8 (40,23%). Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО ЕР, никто из них не стал отказываться от депутатского мандата. Господа Батуев, Степанов и Волочинков ранее не были депутатами.

Первый секретарь томского обкома КПРФ Андрей Петров, который в предыдущем созыве занимал пост вице-спикера, подтвердил «Ъ-Сибирь», что получит мандат. Также поступит и руководитель фракции ЛДПР в седьмом созыве Юрий Ворошилин. «По результатам голосования Александр Цин-Дэ-Шань продолжит работу в думе города Томска в составе восьмого созыва»,— говорится в сообщении РО «Новых людей». На выборах все трое политиков возглавляли списки кандидатов своих партий.

В РО СРЗП «Ъ-Сибирь» сообщили, что партия пока не готова назвать имена депутатов. Согласно решению избиркома, мандаты вправе получить председатель регионального совета Галина Немцева, возглавлявшая партсписок, и первый номер в тергруппе кандидатов №2, руководитель центра защиты прав граждан в Томской области Юрий Полонянкин. В округе №2 СРЗП набрала 22,29% голосов. Но госпожа Немцева является депутатом областной законодательной думы. По данным ТИК, кандидаты, имеющие право на мандат, могут отказаться от него до 20 сентября включительно.

В созыве, завершившем свою работу, представители оппозиции возглавляли ряд комитетов. Например, господин Цин-Дэ-Шань — по бюджету, экономике и собственности, коммунист Александр Губарь — городского хозяйства. Численное преимущество единороссов в новом составе позволит депутатам от других партий претендовать на посты руководителей комитетов только при соответствующем решении ЕР. Пока никаких межпартийных консультаций на этот счет не ведется. «Считаю, что среди депутатов не из правящей партии есть достойные люди, которые могут возглавить комитеты городской думы, а главное, имеют опыт»,— сказал «Ъ-Сибирь» господин Петров.

По данным пресс-службы гордумы, дата организационного заседания депутатов восьмого созыва еще не назначена.

Валерий Лавский