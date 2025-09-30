Теннисисты Хачанов и Рублев вышли в финал турнира в Пекине в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли француза Бенжамена Бонзи и голландца Таллона Грикспора в полуфинальном матче пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в парном разряде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (слева) и Карен Хачанов

Фото: VCG / Getty Images Андрей Рублев (слева) и Карен Хачанов

Фото: VCG / Getty Images

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Она продлилась чуть больше часа. В финале российский дуэт сыграет с финном Харри Хелиоваара и британцем Генри Паттеном.

Предстоящий матч станет пятым совместным финалом парного турнира ATP для Карена Хачанова и Андрея Рублева. На их общем счету один титул, завоеванный на «мастерсе» в Мадриде в 2023 году. Для Хачанова титул, завоеванный в испанской столице — единственный в парном разряде в карьере. У Рублева в общей сложности четыре трофея в паре.

Арнольд Кабанов