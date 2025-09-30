Полиция Петербурга остановила «дроповода» с банковскими картами для криминала

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в поставке банковских карт для преступной схемы. Его остановили почти с 30 платежными средствами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Там отметили, что это первый случай, когда фигурантом уголовного дела стал посредник дистанционных мошенников, занимающийся оформлением карт на людей для передачи аферистам. На задержанного обратили внимание из-за его поведения (он занервничал и попытался скрыться во дворе жилого дома). При досмотре у него нашли почти 30 банковских карт, которые были оформлены на других лиц. Подозреваемый не смог объяснить, откуда они у него.

«Дроповод» находил маргиналов, готовых оформить на себя банковскую карту и за вознаграждение передать ее. Задержанный заявил полиции, что на предложение о заработке наткнулся в Telegram-канале. В переписке ему приходили указания от кураторов, сам он передавал им доступы к открытым банковским счетам.

Правоохранители задержали еще 44-летнего мужчину как одного из клиентов «дроповода». Он оформил на себя сразу несколько платежных средств в обмен на еду и алкоголь. Задержанные стали фигурантами дела по ст. 187 УК РФ, но по разным частям.

Татьяна Титаева