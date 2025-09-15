Суд оставил в колонии экс-главу ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова

Осужденный за получение взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ бывший генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область) Артемий Кызласов ходатайствовал о смягчении наказания. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил Кызласова в колонии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Артемий Кызласов

Он просил заменить неотбытый срок на более мягкий вид наказания. Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Чернавских возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный не выплатил назначенный судом штраф, а также указал на нарушения осужденного в период отбывания наказания. Суд согласился с доводами прокурора. На сегодня неотбытый срок Артемия Кызласова составляет четыре года 11 месяцев 14 дней.

Напомним, в июле 2021 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Артемия Кызласова к 10 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении и вымогательстве взятки на сумму 13 млн руб. В рамках этого дела признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов — суд приговорил его к восьми годам колонии. Оба должны выплатить штрафы в размере 13 млн руб.

Суд установил, что глава ОЭЗ потребовал у директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова взятку за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ по установке ограды на площадке «Титановой долины».

Ирина Пичурина