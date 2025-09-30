«Флот Республики Татарстан» закупит двигатели для теплоходов на 19,9 млн рублей

В Казани закупят девять двигательно-редукторных агрегатов общей стоимостью 19,8 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Теплоходы «Москва-68», «Москва-130», «Москва-186», «Москва-221» построены в Москве, «ОМ-173» — в поселке Октябрьский. Оборудование предназначено для их капитального ремонта.

Заказчик выступает АО «Флот Республики Татарстан».

В июле этого года стало известно, что «Флот Республики Татарстан» получил два пассажирских судна «Метеор-2020», произведенных Зеленодольским заводом имени Горького.

Анна Кайдалова