Кузбасс и Тува получат средства на переселение из аварийных домов

Федеральные власти согласовали выделение средств на переселение из ветхого жилья еще для 11 субъектов федерации. Объем средств назвали в ППК «Фонд развития территорий», являющейся оператором программы переселения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В число 11 регионов вошли два сибирских — Кемеровская область и Республика Тыва. По данным фонда, Кемеровская область получит 657,4 млн руб. на переселение 721 человека из аварийных домов площадью 15,86 тыс. кв. м. Туве будет предоставлено 70,2 млн руб. (41 человек, 0,6 тыс. кв. м).

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее было согласовано выделение федеральных средств Республике Хакасия. 61,1 млн руб. пойдут на переселение 135 человек из аварийных домов площадью 1,35 тыс. кв. м.

Валерий Лавский