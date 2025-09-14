Хакасии выделят средства на переселение из аварийного жилья

Республика Хакасия вошла в число еще пяти регионов, которые также получат федеральные средства на переселение жителей из аварийного жилья. Об этом говорится в сообщении ППК «Фонд развития территорий».

Республика получит 61,1 млн руб. Средства будут направлены на переселение 135 человек из аварийных домов. Их общая площадь составляет 1,35 тыс. кв. м.

«Фонд развития территорий» является оператором программы переселения. Речь идет о жилье, признанном аварийным после 1 января 2017 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе правительство Кемеровской области утвердило программу переселения на 2025-2026 годы. Ее реализация обойдется в 1,34 млрд руб.

