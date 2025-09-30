Киностудия «Ленфильм» передана в собственность Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вернуть киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. В пресс-службе администрации города сообщили, что развитием киностудии займется губернатор Александр Беглов совместно с федеральными органами и институтами поддержки кино.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины»,— приводят слова господина Беглова в пресс-релизе.

«Ленфильм» будет работать над созданием «патриотического и исторического кино», посвященного «героям былых времен» и СВО, уточняют в администрации города. Авторами инициативы выступили господин Беглов и министр культуры России Ольга Любимова.

«Ленфильм» — старейшая государственная кинокомпания России. Она основана в 1914 году. Акциями киностудии владеет Росимущество. В 2013 году у киностудии начались финансовые проблемы. Она взяла у ВТБ кредит на 1,5 млрд руб. В 2020 году эта сумма увеличилась до 2,2 млрд руб. «Ленфильм» получил деньги на погашение кредита из госбюджета.

В августе этого года Росимущество выиграло суд у «Ленфильма». Акционер обязал киностудию выплатить дивиденды в 2,6 млн руб. за 2022 год. Во время судебного процесса «Ленфильм» ссылался на тяжелое финансовое положение, но суд отклонил эти доводы.