Арбитражный суд обязал «Ленфильм» выплатить Росимуществу 2,61 млн рублей дивидендов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Ленфильм» выплатить 2,61 млн руб. дивидендов за 2022 год своему единственному акционеру — Росимуществу. Об этом говорится в решении суда.

Кроме того, киностудия должна будет выплатить 249,6 тыс. руб. процентов за пользование чужими средствами, а также 110,9 тыс. руб. госпошлины.

Суд установил, что по итогам 2022 года чистая прибыль «Ленфильма» составила 5,23 млн руб., и половину этой суммы было решено направить на дивиденды. Выплату должны были перечислить до 14 июня 2024 года, но этого не произошло даже после получения досудебной претензии.

В ходе судебного процесса «Ленфильм» ссылался на тяжелое финансовое положение, но суд отклонил эти доводы. Проценты будут начисляться до полного погашения долга.