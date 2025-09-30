В Казани закупят рябину обыкновенную красную (сушеную) на сумму 35,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Татспиртпром» закупит плоды рябины на 35,7 млн рублей для приготовления настоев

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно документации, сырье будет использоваться для приготовления спиртовых настоев при производстве ликеро-водочной продукции. Заказчиком выступает АО «Татспиртпром» — крупнейший производитель алкогольной продукции в России.

Ранее сообщалось, что «Татспиртпром» по итогам 2024 года и начала 2025 года увеличил продажи водки, ликеров, бальзамов и другой продукции в Китай на 16%.

