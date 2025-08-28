Мыло, водка и овес

По оценке Минпромторга Татарстана, в 2025 году товарооборот с КНР составит $3,3 млрд. Наибольший интерес китайская сторона проявляет к поставкам овса, продуктов нефтехимии, спиртным напиткам и твердому мылу. Импортируются в республику консервированные помидоры, автотранспорт, датчики и редукторы. Эксперты оценивают потенциал роста товарооборота в 10-20% при нейтральном сценарии, отмечая возможности в нефтехимии, АПК и локализации китайских производств, но предупреждают о вызовах в виде вторичных санкций и экспортных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Какие товары составляют основу экспорта из Татарстана в Китай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Какие товары составляют основу экспорта из Татарстана в Китай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Минпромторга Татарстана, Китай занимает второе место по объему товарооборота с республикой после Турции. В 2024 году товарооборот с Китаем вырос на 10% по сравнению с 2023 годом и составил $3,3 млрд. Ведомство прогнозирует, что в 2025 году товарооборот останется примерно на том же уровне. Плановый показатель экспортных поставок в КНР на 2025 год заявлен в объеме $466,8 млн. Основу экспорта составляют три отрасли: химия и нефтехимия, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Мыло на вывоз

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в Минпромторге Татарстана, республика экспортирует в КНР нефтепродукты, продукты химии и нефтехимии, включая каучук и пластмассы, различные масла, жировую и сельскохозяйственную продукцию. По данным Минсельхоза Татарстана, с начала 2025 года по 16 июля республика экспортировала в КНР агропромышленной продукции на $12,6 млн против $19 млн за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю в структуре экспорта занял горох ($3,5 млн) и рапсовое масло ($3 млн). Экспорт гороха вырос в 17,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также поставлялись подсолнечное масло и семена льна — по $2,3 млн каждой категории.

В пресс-службе «Татспиртпрома» рассказали, что по итогам 2024 года и начала 2025 года продажи в Китай увеличились на 16%. При этом бренды компании представлены на территории КНР в 11 флагманских магазинах. Основу экспортных поставок составляет водка, фиксируется интерес к ликерам, бальзамам и виски. В «Татспиртпроме» сообщили, что существенных трудностей при экспорте продукции в КНР нет, отметив, что работа на любом рынке требует гибкости и адаптивности.

В пресс-службе «Нэфис Косметикс» сообщили, что компания экспортирует в КНР более 20 товарных позиций, среди которых гели и капсулы для стирки, сухие чистящие средства, жидкие моющие средства для посуды. Одной из наиболее востребованных категорий в стране является твердое туалетное мыло. «Мы планируем масштабироваться в электронной коммерции, поскольку она является основным каналом для роста», — заявили в пресс-службе компании. По мнению компании, основные трудности при экспорте продукции в Китай связаны с проведением расчетов с иностранными партнерами. Они обусловлены внешнеполитической ситуацией и внутренними регуляторными ограничениями обеих сторон. В пресс-службе Минсельхоза Татарстана также отметили, что самой большой проблемой экспортных поставок в КНР является получение аккредитации на продукцию, к которой предъявляются высокие требования.

Редуктор на ввоз

По данным Минсельхоза Татарстана, импорт продовольствия из КНР в 2024 году составил $7 млн. На $4,3 млн завозились томаты консервированные, кондитерские изделия — на $1,1 млн, овощи, фрукты и орехи — на $241 тыс.

Большой группой импортных поставок из Китая является транспорт — грузовой, коммерческий и легковой, электромобили, а также различное оборудование и механические устройства. По данным аналитического агентства «Автостат», за семь месяцев 2025 года в Татарстане было продано 14,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 35% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля китайских легковых автомобилей составила 48,1% от рынка против 53,3% годом ранее. Самыми популярными брендами стали Chery (11,4% рынка), Haval (10,6%), Changan (5,6%), Geely (5,2%) и Jetour (3%).

Из технологической группы товаров в республику ввозят различного рода станки, комплектующие и производственное оборудование. Основатель ГК «Аркодим» Артем Барахтин рассказал, что спросом пользуются китайские станки — металлообрабатывающие, фрезерные с числовым программным управлением, токарные, листогибочные и лазерной резки. Кроме того, производители используют серводвигатели, датчики и комплектующие китайского производства.

Господин Барахтин отметил, что на рынке нет полноценных российских аналогов комплектующих, а если и есть, то они стоят в 2-2,5 раза, а иногда и в пять раз дороже. Он подчеркнул, что в России нет производства ряда стратегических продуктов, таких как электродвигатели, определенные виды редукторов и литий-онные аккумуляторы.

Чтобы исправить ситуацию, необходима политическая воля, которая может поддержать изначально убыточное производство и создать новый рынок в стране, считает основатель «Аркодим». По его мнению, Китай за счет численности населения получает большой внутренний рынок, что в конечном итоге окупает разработки. Также государство реализует гранты в виде субсидий для поддержки экспортеров. В Минпромторге Татарстана подчеркнули, что намерены наращивать сотрудничество с КНР в сфере промышленности и торговли, в частности, в станкостроении, аддитивных технологий и микроэлектроники.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг исторических максимумов, превысив $3,3 млрд в 2024 году, а в первом квартале 2025 года сохранился на уровне около $700 млн.

«Потенциал роста остается значительным. В ближайшие два-три года ключевыми драйверами могут стать стабильный спрос КНР на нефтехимию и нефтепродукты Татарстана, расширение локализаций китайских компаний на промышленных площадках республики, а также увеличение экспортных поставок зерновых культур и продукции АПК с акцентом на „халяль“-сегмент», — подчернул эксперт.

По его оценке, при нейтральной внешней конъюнктуре это может обеспечить прирост товарооборота на 10-20%, а при благоприятном сценарии объемы могут приблизиться к $4 млрд.

Вместе с тем эксперт отметил и риски. «Для татарстанских экспортеров на китайском рынке ключевым вызовом становятся вторичные санкции и экспортные ограничения, которые особенно чувствительны для проектов в особой экономической зоне „Алабуга“. Сложности добавляют валютные колебания в паре рубль-юань, перегруженность сухопутных переходов через Казахстан, а также высокая конкуренция с местными производителями», — пояснил господин Кабаков. Тем не менее, по его мнению, Татарстан имеет потенциал укрепить позиции в традиционных сегментах нефтехимии, шин и машиностроения, а также нарастить экспорт в агропромышленном комплексе, включая зерновые, сахар, масложировую продукцию и корма.

Диана Соловьёва, Анар Зейналов