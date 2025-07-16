Орловский бизнес заплатил на 40% больше налогов по спецрежимам

В Орловской области на 40% увеличились поступления от бизнесменов, использующих специальные налоговые режимы. Это следует из данных управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по региону.

К началу июня сумма поступлений достигла 49,3 млн руб., что на 20,6 млн руб. больше, чем в прошлом году. Наибольшую популярность среди налогоплательщиков региона имеют упрощенная и патентная системы налогообложения, а также налог на профессиональный доход, отмечают в ФНС.

Число пользователей упрощенной системы налогообложения достигло 20,5 тыс., что на 1,1 тыс. больше, чем в прошлом году. Патентная система налогообложения привлекла около 9 тыс. предпринимателей (+1,5 тыс. к 2024-му). Налог на профессиональный доход выбрали 44,3 тыс. орловчан — на 8,7 тыс. налогоплательщиков больше, чем в прошлом году. Для бизнесменов, желающих подобрать оптимальную систему налогообложения, ФНС России предлагает сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

В начале июля налоговики доначислили 4,8 млн руб. курским производителям молочной продукции. В продукции ряда компаний неоднократно выявлялись признаки фальсификации. В связи с этим ФНС определила, что пониженная ставка налога на добавленную стоимость — 10% — применялась неправомерно.

Анна Швечикова