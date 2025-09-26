В Петербурге будут судить группу, менявшую оригинальные акссуары Apple на подделки

Полиция завершила рассследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, промышлявшей подменой аксессуаров к IPhone на одном из маркетплейсов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На скамье подсудимых окажутся 22-летний организатор, его 25-летний брат, а также два приятеля в возрасте 21 и 22 лет.

Следователи установили, что молодые люди регистрировали аккаунты в приложении маркетплейса на вымышленные анкетные данные. Посредством этих аккаунтов оформляли и оплачивали заказы в магазинах бытовой техники и электроники, где заказывали наушники и зарядные устройства для смартфонов от Apple.

При поступлении заказа в пункт выдачи один из участников группы получал оплаченные товары, после чего садился в припаркованный рядом автомобиль и вместе с соучастниками менял оригиналы на заранее приобретенные подделки, купленные на местных «блошиных рынках». Далее злоумышленники оформляли возврат товара по надуманной причине.

В дальнейшем молодым людям возвращали деньги за товар, похищенные оригиналы они реализовавали через онлайн-сервисы размещения объявлений. Таким образом в период с мая 2023 по апрель 2024 года обвиняемые совершили 39 хищений на общую сумму 1,9 млн рублей. В ходе следствия они полностью возместили магазинам электроники причиненный ущерб.

Сейчас участники группы находятся под подпиской о невыезде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) направлено для рассмотрения в Московский районный суд Петербурга.

