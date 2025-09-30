Экс-глава сельсовета в Красноярском крае подозревается еще в одном преступлении

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Солонцовского сельсовета Александра Буценеца и четверых сотрудников администрации по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при распоряжении муниципальным имуществом.

Как установило следствие, подозреваемые решили завладеть земельным участком площадью более 25 тыс. кв. м в поселке Солонцы Емельяновского района. В период с сентября 2016 по октябрь 2017 года фигуранты дела подыскали многодетные семьи, проживающие на территории Рыбинского района Красноярского края и ЗАТО Зеленогорск, в интересах которых размежевали землю на 18 участков. От имен многодетных женщин они оформили доверенности на землю на своих знакомых с правом получения в собственность участков и последующей их продажи третьим лицам. Впоследствии, по данным СКР, земельные участки оказались в собственности у родственников и знакомых фигурантов дела.

Ущерб бюджету Солонцовского сельсовета оценивается в 7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», Александр Буценец был осужден ранее за махинации с муниципальной землей на 500 млн руб. и приговорен к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

Михаил Кичанов