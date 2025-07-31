Осужден экс-глава сельсовета в Красноярском крае за махинации на 500 млн рублей

В Красноярском крае суд вынес решение по делу экс-главы Солонцовского сельсовета Александра Буценеца за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при распоряжении муниципальной землей. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2016 году администрация сельсовета предоставила красноярскому предпринимателю в аренду участок земли, на котором тот разместил два гаража площадью 20 кв. м каждый и обратился к местному главе, чтобы получить территорию в собственность. Оказалось, что размер участка площадью 32 га в 8 тыс. раз превышал объем размещенных на нем гаражей. Это не помешало чиновнику предоставить территории без проведения торгов еще и по льготной цене — вместо 235 млн руб. предприниматель заплатил лишь 2 млн руб.

В том же году администрация Солонцовского сельсовета передала бывшему местному депутату Александру Велькеру в аренду три участка общей площадью 68 га для организации сельхозпроизводства. По данным следствия, арендатор изготовил поддельные документы о наличии капитальных строений — теплиц, силосных ям, и поставил их на кадастровый учет. Это позволило ему получить землю за 554 тыс. руб. при рыночной стоимости 269 млн руб.

В результате махинаций с землей бюджет понес убытки на 500 млн руб. Александр Буценец вину не признал. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

Уголовное дело в отношении Александра Велькера о мошенничестве и вымогательстве рассматривает Центральный райсуд Красноярска.

Михаил Кичанов