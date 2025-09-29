Ночью над Черноземьем сбили 34 БПЛА; есть разрушения

С 23:00 28 сентября до 7:00 29 сентября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 78 беспилотников, в том числе 34 над Черноземьем. 21 дрон ликвидировали над Белгородской областью, девять — над Воронежской, три — над Орловской, один — над Курской. Это следует из сводки Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении десяти беспилотников над пятью районами и двумя городскими округами Воронежской области. Предварительно, никто не пострадал. Однако в одном из муниципалитетов был поврежден частный дом — в нем выбито окно, посечены кровля и стены.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Белгородской и Курской областей не раскрыли возможные последствия атак. По данным Минобороны, с 13:30 до 23:00 28 сентября над этими регионами также ликвидировали 13 и 1 БПЛА соответственно.

