Минпромторг: утильсбор на люксовые авто может достичь 10 млн руб. к 2030 году

Утильсбор на легковые автомобили люксового сегмента может достичь 10 млн руб. к 2030 году, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, речь идет о ставке для машин старше трех лет с двигателем более 3,5 л и мощностью свыше 500 лошадиных сил. Среди таких моделей министр назвал Mercedes-Benz G-Class, линейку Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Минпромторга России Антон Алиханов

Антон Алиханов отметил, что эти автомобили потребители воспринимают не просто как средство передвижения. «Через пять лет с учетом инфляции и влияния макроэкономики доля утильсбора в стоимости такого автомобиля будет становиться меньше»,— добавил министр в интервью ТАСС.

Минпромторг ранее опубликовал проект постановления, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать новый показатель. Базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.

